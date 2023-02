TOURISME : Le taux d’occupation des hôtels à Sint Maarten en hausse de près de 10 % en janvier 2023 par rapport à 2022

La SHTA (Sint Maarten Hospitality and Trade Association) vient de publier une étude sur les taux d’occupation des hôtels et locations en temps partagé (Timeshare) pour janvier 2023 avec une comparaison d’occupation des chambres avant la pandémie du Covid-19 et avant le passage du cyclone Irma.

Occupation :

• Hôtels : 76,4% (en 2023), 67,6% (en 2022), 88,9% (en 2020), 71,8% (en 2017)

• Location en temps partagé (Timeshare) : 77% (en 2023), 72,7% (en 2022), 77,1% (en 2020), 84,9% (en 2017)

• Occupation totale : 76,8% (en 2023), 70,8% (en 2022), 81,3% (en 2020), 78,5% (en 2017)

Total des chambres disponibles : 3315 (en 2023), 3315 (en 2022), 2754 (en 2020), 3963 (en 2017)

• Moyenne des chambres occupées par jour : 2545 (en 2023), 2347 (en 2022), 2239 (en 2020), 3110 (en 2017).

« Le nombre de chambres disponibles reflète les hôtels et les locations à temps partagé qui ont déclaré leur occupation, bien que nos taux d’occupation dûment complétés soient générés sur une base volontaire par nos membres, une marge d’erreur restant possible », précise la SHTA (Sint Maarten Hospitality and Trade Association)._AF

859 vues totales, 859 vues aujourd'hui