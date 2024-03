TOURISME : La Colombie, un marché touristique prometteur

Du 28 février au 8 mars dernier, l’Office de Tourisme a mené d’importantes actions de promotion dans le deuxième pays d’Amérique du Sud. Le dynamisme économique et démographique de la Colombie en fait une cible de premier choix pour la destination Saint-Martin.

Avec ses 51 millions d’habitants, la Colombie constitue un marché à conquérir compte tenu des possibilités offertes par Copa Airlines depuis la reprise des rotations Sxm – Panama. Pour continuer à se positionner auprès des Colombiens, l’Office de Tourisme participe au Vitrina Turistica Tradeshow, le salon touristique le plus important du pays organisé tous les ans par l’association colombienne des agences de tourisme et de voyage (ANATO) à Bogota. Près de 38.000 entrées, 1.200 exposants, plus de 20 pays participants : l’événement est incontournable pour les destinations souhaitant asseoir leur visibilité sur le marché colombien.

Du 28 février au 1 er mars derniers, c’est à Emile Louisy, responsable du marché Brésil / LATAM pour l’Office de Tourisme, que revenait la mission d’assurer la promotion de Saint-Martin auprès des voyagistes colombiens, avec l’appui d’Aviareps, agence de représentation de Saint-Martin en Colombie. Durant les 3 jours, une trentaine de rendez-vous avec les professionnels du tourisme ont ainsi permis de valoriser la destination.

Tournée promotionnelle dans le pays

Le déplacement de l’Office de Tourisme en Colombie comprenait également un roadshow auprès d’une dizaine d’agences et grossistes de voyage. Programmé du 4 au 8 mars, cet itinéraire avait pour escales Bucaramanga (7 ème ville du pays, capitale du département de Santander), Medellin (2ème ville, capitale d’Antioquia) et Cali (3ème ville, capitale de Valle del Cauca). Accompagné de Christopher Rodriguez, conseiller en séjour de l’Office de Tourisme, Emile Louisy a enchaîné les présentations de la destination Saint-Martin auprès des agences de voyages et tour opérateurs.

