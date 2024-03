SOLIDARITÉ / Incendie au chantier naval Geminga : une cagnotte pour aider les sinistrés

Dans la nuit du 24 au 25 février 2024, un vif incendie a surpris le chantier naval de Geminga situé à Sandy Ground. Le feu s’est déclaré dans un hangar de 200m2 causant de lourdes pertes pour les artisans travaillant sur le site. Une cagnotte en ligne est désormais ouverte pour venir en aide aux sinistrés.

Suite à l’incendie qui fut maîtrisé par les sapeurs-pompiers vers 5h du matin et face aux dégâts matériels, une cagnotte en ligne fut créée pour faire appel à la solidarité de chacun et tenter de venir en aide à ces modestes ouvriers, tellement précieux pour l’activité économique de l’île. Profondément impactés par les conséquences de l’incendie, certains de ces artisans déjà durement frappés par le passage de l’ouragan Irma en 2017 ont vu s’engloutir dans les flammes de leur atelier l’intégralité de leurs outils de travail et les équipements qu’ils ont cumulés au fil des années de dur labeur pour la réparation ou la maintenance de leur bateau. Des projets de vie partis en fumée, sans possibilité de dédommagement. Au total, les pertes matérielles s’élèvent à elles seules à 120.000€ pour quatre artisans : Nicolaï Gaillard – Bizmarine (rénovation/exploitation de bateaux), Manuel Leon – Services Nautiques (réparation/maintenance marine), Piotr Blaszcyk – Nautilius (solutions électriques/réparation de bateaux et avions) et Gaël & Kevin – SXM Lobster (produits de la mer). Grâce à la générosité des donateurs, les sommes collectées seront réparties équitablement entre ces quatre artisans afin qu’ils puissent reprendre leur activité après cette rude épreuve de la vie. _Vx

Lien de la cagnotte :

https://gofund.me/6ab48bde

3 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter