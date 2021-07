Tourisme : Saint-Martin, « the place to be » en Martinique

Du 9 au 11 juillet, l’Office de tourisme de Saint-Martin a mené une opération de promotion de notre destination auprès des amis martiniquais qui, comme les Guadeloupéens, viennent plus souvent sur l’île pendant les deux mois de vacances scolaires.

En dépit des restrictions de déplacement liées à la crise sanitaire, l’Office de Tourisme de Saint-Martin a maintenu son opération « Saint-Martin is the place to be » en Martinique, afin de booster la fréquentation régionale dès que les contraintes sanitaires seront assouplies. Une première édition de cette opération de promotion, menée avec RCI Martinique et présentée sur les ondes par l’incontournable Charly, se déroulait du 9 au 11 juillet en partenariat avec le Grand-Case Beach Club et Air Antilles.

En présence du représentant régional de l’Office de tourisme, Patrick Deffit, venu de Martinique pour l’occasion, plus de 20 interviews de 2 minutes ont été menées à Saint-Martin et retransmises en direct sur RCI Martinique pour promouvoir les atouts de notre destination et proposer des tarifs promotionnels au profit des auditeurs. Hébergement, restauration, activités… Une dizaine d’acteurs touristiques ont ainsi bénéficié de cette mise en lumière.

Impact : 200.000 auditeurs

L’Office de Tourisme s’est attaché à guider les équipes de RCI Martinique afin de les orienter vers tout ce qui fait le charme de notre petit paradis. «Tout au long des directs, l’impact de cette promotion était incontestable, des réservations ont été prises immédiatement en dépit des restrictions actuelles » se félicite Grégoire Dumel, responsable du marché local et régional à l’Office de Tourisme. Si les déplacements inter-îles sont actuellement limités, il s’agit de continuer à marquer les esprits et de préparer le terrain pour une période plus propice aux voyages.

Avec 200.000 auditeurs, RCI est la radio leader en Martinique et dispose d’une force de frappe très importante pour une telle opération de promotion. D’autres éditions de « Saint-Martin is the place to be » seront programmées.