Tiers-Lieu de Quartier d’Orléans : découvrir un espace inclusif et innovant

Le tiers-lieu de formation de Quartier d’Orléans, baptisé « L’Atelier », ouvre ses portes pour une avant-première exceptionnelle le 15 novembre prochain à partir de 16h. Cet espace, fruit d’une collaboration entre six partenaires, se présente comme un centre de développement social et professionnel accessible à tous les habitants de Saint-Martin.

Conçu pour répondre aux besoins des citoyens en matière de formation et d’accompagnement, le tiers-lieu propose un modèle d’apprentissage novateur qui favorise l’insertion et la réussite sociale et professionnelle. Créé en partenariat avec la Semsamar et opérationnel depuis 1 an, il comprend deux espaces situés au bâtiment 8 de la résidence Palmeraies, accueillant des activités variées et un espace numérique à la pointe, dédié à l’acquisition de compétences pratiques. Cette inauguration marquera l’aboutissement de la convention signée en décembre 2023 entre le consortium composé des Compagnons Bâtisseurs, Fore Iles du Nord, Jielle Formation, la CCI de Saint-Martin, l’ADIE et Initiative Saint Martin Active. Au programme : la présentation du projet, la projection d’un film sur le tiers-lieu, des activités conviviales et un cocktail partagé. Cette rencontre festive rassemblera habitants et partenaires autour d’une ambition commune : dynamiser le territoire et offrir de nouvelles perspectives. Ne manquez pas ce moment fédérateur ! _Vx

Infos : 06 90 43 11 11 ou 06 90 18 91 31

tierslieulatelier@gmail.com

cbstmartin@compagnonsbatisseurs.eu

