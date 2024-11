CULTURE : Un Saint-Martin’s Day 2024 sous la pluie mais toujours autant festif

Symbole d’unité entre le nord et le sud de l’île, le Saint-Martin’s Day 2024 a été organisé cette année à Quartier d’Orléans où les mauvaises conditions météorologiques n’ont pas empêché les festivités de se dérouler avec toujours la même ferveur populaire.

Malgré les pluies diluviennes qui se sont abattues tôt lundi matin, les festivités du Saint-Matin’s Day ont été maintenues avec quelques modifications sur le programme initial. Après avoir assisté à une cérémonie œcuménique en l’église méthodiste du Tabernacle, les autorités de Saint-Martin et Sint Maarten dont Louis Mussington, président de la COM, Vincent Berton, préfet délégué des Iles du Nord, Valérie Damaseau, présidente de la commission Culture, Luc Mercelina, 1er ministre de Sint Maarten, Sarah Wescot-Williams, présidente du parlement de Sint Maarten, Ajamu Baly, Gouverneur de Sint Maarten, Lyndon Lewis, ministre de la Culture et de la Jeunesse, et d’autres personnalités se sont rendues tant bien que mal avec plus d’une heure de retard au monument de la frontière de Belle-Plaine pour le traditionnel dépôt de gerbes. Les officiels ont rejoint ensuite le parking du stade Thelbert Carti où un défilé avec la Police Territoriale et le Korps Politie Sint Maarten (KPSM) ainsi que diverses associations des deux parties de l’île a été organisé en présence d’une douzaine de troupes. C’est sous une tente, à l’abri de la pluie, que les dignitaires de Saint-Martin et Sint Maarten ont pu assister à la parade colorée.

Le Saint-Martin’s Day, fête traditionnelle et patronale commémorant la découverte de l’île par Christophe Colomb en 1493, s’est poursuivie par les allocutions des officiels devant un grand nombre d’invités sur les thèmes de l’unité et de l’amitié qui caractérisent Saint-Martin et Sint Maarten « One Island, One People, One Destiny ».

A noter que lors des cérémonies, deux policiers territoriaux, Eric Francis et Enguerran Theodore ont reçu une médaille des mains du préfet Vincent Berton pour acte de courage et de dévouement, suite à l’arrestation de plusieurs individus armés lors d’une tentative de braquage à Marigot en août 2024.

Dans l’après-midi, plusieurs animations culturelles ont été proposées à la population dans une ambiance festive et chaleureuse malgré un ciel toujours menaçant. _AF

