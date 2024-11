BASKET : Le Comité Territorial de Basket des Iles du Nord vise 500 licenciés dès cette saison 2024-2025 !

Le Comité Territorial de Basketball des Iles du Nord (CTBIN) a tenu une conférence de presse samedi dernier au Fantastic Hôtel à Concordia pour présenter ses objectifs et projets visant à développer le basket à Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

L’une des priorités du Comité est l’augmentation des effectifs, avec l’objectif de passer de 300 à 400 ou même 500 licenciés cette année. Pour atteindre cet objectif, le Comité prévoit de recruter des éducateurs, de se rendre dans les établissements scolaires, et de promouvoir l’implication des seniors et des parents, souvent éloignés des clubs. A la tête du CTBIN depuis juillet 2024, le président Samuel Gumbs a souligné « l’importance de relancer un championnat, interrompu depuis plus de sept ans, pour fidéliser les pratiquants et offrir aux jeunes des modèles à suivre ».

Le CTBIN prévoit un championnat de basketball 3×3 senior dès janvier 2025, avec des catégories allant de U11 à U18, ainsi qu’un tournoi 5×5 en collaboration avec les îles voisines d’Anguilla, Saba, Saint-Eustache et Sint Maarten. Une journée « Portes Ouvertes » sera organisée le 23 novembre prochain à la Halle des Sports de Marigot pour recruter des licenciés et bénévoles.

Le Comité, qui regroupe cinq clubs affiliés dont un à Saint-Barthélemy, ambitionne également de rejoindre la CONCENCABA, l’organisme regroupant 31 fédérations membres FIBA de l’Amérique Centrale et de la Caraïbe.

Pour sa part, le CTBIN fonctionne avec quatre commissions spécialisées : Compétitions et Performance (Pt Pascal Peuchot), Développement (Pt Emilie Nicolas), Jeunesse (Pt Aïsha Carty) et Formation (Pt Emilie Mardil).

Ce travail structuré vise à renforcer le développement du basketball sur le territoire, tant au niveau de la pratique que de l’organisation. _AF

