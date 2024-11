Le Living Museum de Saint-Martin : appel aux associations

Le 15 novembre prochain, les associations, professionnels de santé et acteurs sociaux de Saint-Martin sont invités à découvrir en avant-première le Living Museum, un espace inédit de guérison par l’art, avant son ouverture officielle en janvier 2025.

Ce lieu, le premier en France et le 43ème Living Museum au monde, a été créé par l’association Art For Science qui défend les bienfaits de l’art sur le cerveau afin d’offrir un environnement où l’art devient un instrument de rétablissement pour les personnes en difficulté : stress, anxiété, maladies mentales, traumatismes, addictions ou précarité. Le Living Museum vise à redonner confiance aux participants en les intégrant dans une démarche d’empowerment et de créativité. Ici, chaque personne sera accueillie comme un «artiste en devenir», avec accès à des ateliers de peinture, sculpture, musique, théâtre, et écriture. Situé à Hope Estate et accessible aux personnes à mobilité réduite, ce lieu calme et inclusif de 151 m² s’ouvre à toutes et à tous. Il deviendra aussi l’outil précieux des acteurs locaux, associations et professionnels de santé. À travers des conventions de partenariat, cet havre de bien-être offrira un espace de reconstruction pour les personnes les plus vulnérables. La rencontre de ce vendredi 15 novembre, de 10h30 à 12h30, permettra une présentation du projet, une visite guidée et des échanges faire du Living Museum un lieu de résilience et de renaissance pour la communauté de Saint-Martin. _Vx

Infos et inscriptions à la réunion : QR code ci-joint ou https://t.ly/XQJDH

+33 06 09 53 14 62 – mdalgobbo@artforscience.eu

