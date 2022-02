Pose de la première pierre de la clinique Wataki à Concordia

En juillet 2020, les docteurs Corinne et Pierre Sainte-Luce étaient venus à Saint-Martin signer l’acte d’acquisition par le groupe guadeloupéen Manioukani qu’ils dirigent, en vue d’y construire une clinique privée. Un an et demi plus tard, le couple est de nouveau à Saint-Martin pour poser la première pierre du chantier à Concordia, à proximité de l’hôpital.

Vendredi dernier, aux côtés du président de la Collectivité, de la directrice générale de l’agence régionale de santé, de la directrice de l’hôpital, du préfet, Corinne et Pierre Sainte-Luce ont présenté le projet. «Le projet médical répond aux besoins de la population de Saint-Martin et des îles environnantes en terme de soins de suite et de réadaptation après une hospitalisation aigüe ou dans le cadre du suivi d’une pathologie chronique», ont-ils précisé.

Valérie Denux a confirmé l’intérêt du projet pour le territoire et sa complémentarité avec l’offre de soins du centre hospitalier Louis-Constant Fleming.

«Après une opération, lorsque les patients sortiront de l’hôpital, ils viendront à la clinique pour le suivi des soins, leur rétablissement et la rééducation», précise le docteur Pierre Sainte-Luce. La clinique comprendra deux unités de soins : 20 places de soins de suite et de réadaptation en hôpital de jour et 30 lits de soins de suite et de réadaptation en hospitalisation complète.

L’ouverture de l’établissement prévue dans une quinzaine de mois, nécessitera la création d’une soixante d’emplois directs, toutes catégories et métiers confondus.

Le coût total du projet est de 15 millions d’euros.

Comme il l’a fait pour toutes les autres cliniques en Guadeloupe, Pierre Sainte-Luce baptisera l’établissement à Saint-Martin d’un nom amérindien, Wataki. (soualigapost.com)

