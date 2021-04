THÉÂTRE : Standing ovation pour Karine Dubernet au théâtre La Chapelle

Même si le titre du spectacle disait « Souris pas », le public aura souri, ri et applaudi Karine Dubernet qui jouait à guichets fermés pendant trois représentations au théâtre de la Chapelle d’Orient Bay.

Cette humoriste et comédienne de grand talent laissera une trace dans la salle emblématique du seul théâtre ouvert à ce jour en France. Après une prouesse de jeu de plus d’une heure et demie, Karine Dubernet n’a laissé aucune seconde de répit au public pendu à ses lèvres. Chaque mot est pesé, chaque vanne est calée, le texte est brillamment écrit et magistralement interprété. Karine Dubernet nous a emmené avec elle dans son parcours de vie entrecoupé de dates importantes qui nous rappellent à nos propres souvenirs.

Spectacle autobiographique d’une qualité supérieure du premier jour de sa naissance à aujourd’hui, il nous retrace la vie de cette femme qui ne laisse pas indifférent. Karine Dubernet a non seulement le génie de faire rire mais également celui d’émouvoir au travers de messages forts et de puissantes métaphores. Elle ne cache rien, elle se met à nu, sans filtre mais avec une grande pudeur. La chroniqueuse radio nous régale avec ses modifications vocales, donnant par conséquent vie aux personnages qu’elle incarne de tout son être. Les rires ont fusé, les larmes de rire ont coulé et à la fin, le public s’est levé. En attendant son retour sur les planches du théâtre saint-martinois, celles et ceux qui auront manqué ce grand rendez-vous théâtral, retrouvez quelques extraits de son spectacle « Souris pas » sur : https://www.youtube.com/c/KarineDubernet/videos

https://www.karinedubernet.com/