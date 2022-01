THÉÂTRE : Lancement de la nouvelle saison théâtrale

Si la rentrée s’installe doucement pour tout le monde, la Compagnie des Apatrides n’a pas chômé pendant les fêtes. Elle nous revient sur scène le vendredi 14 janvier avec la première pièce de 2022 : « Au-delà de l’infini ».

Si ce spectacle a déjà eu une vie du côté hollandais de l’île pour avoir été présenté et mis en scène par la réalisatrice d’origine ukrainienne Albina Matuzko en version anglaise sous le titre « Behind the Beyond », c’est cette fois l’adaptation en français signée de la même metteuse en scène qui sera produite au théâtre de la Chapelle. Oeuvre écrite par l’humoriste canadien Stephen Leacock en 1913, « Au-delà de l’infini » plongera les spectateurs dans un univers de fausse comédie teintée d’absurde et de poésie, au cœur des années folles. Cette proposition théâtrale en trois actes qui prend place à Londres en 1910 aborde des thématiques dont la pertinence demeure à ce jour : l’amour, la trahison et les intentions cachées. Pièce à plusieurs tiroirs, « Au-delà de l’infini » fait la part belle aux costumes d’époque et au symbolisme des lieux, promettant ainsi un voyage dans le temps et une expérience à part entière pour le public. Les comédiens de la troupe des Apatrides interpréteront des personnages haut en couleurs pour donner vie à un spectacle que l’on peut déjà qualifier de burlesque, entre le mi-clown et le mi-boulevard. Kamel Fenzi, Laurence Dromard, Raphaël Dorra, Tancrède Demont, Cor Sikkes, Stéphanie Carré, Martine Boudine et Cathy Carasso rejoignent donc Albina Matuzko pour relever le défi de faire rire et rêver la salle du théâtre de la Chapelle. Représentations les vendredis 14 et 21 janvier à 19h30, et les samedis 15 et 22 janvier toujours à 19h30. _Vx

Entrées : Adultes : 18€ (16€ pour les membres de l’association)

Enfants de -12 ANS : 14€ (12€ pour les élèves du théâtre)

Billetterie ouverte au théâtre tous les soirs de 18h à 19h (sauf samedi et dimanche)

Infos : 06 90 55 87 44 – www.theatresxm.fr