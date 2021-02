THÉÂTRE : « Merci de laisser un message », un baptême scénique réussi

C’est à guichets fermés que s’est tenue samedi dernier la première représentation de la nouvelle pièce de théâtre « Merci de laisser un message » présentée par la compagnie des Apatrides.

Le public n’a pas manqué d’exprimer son plaisir en l’applaudissant longuement à la fin du spectacle. Pendant plus d’une heure, il aura ri, et de bon cœur. Cette adaptation de « J’aime beaucoup ce que vous faites » de Carole Greep, raconte la confrontation de deux couples d’amis mis à mal par les non-dits. Tout s’écroule lorsque Carole (Virginie Contiès) et Olivier (Erwan Trotel), installés à la campagne depuis peu, écoute un message vocal laissé par inadvertance sur leur répondeur par Nathalie (Marina Cohen) et Samuel (Kamel Fenzi) en route pour leur rendre visite. Les retrouvailles s’annoncent explosives. Les critiques fusent et le ton est acerbe, le public jubile. Si l’humour rappelle celui des Grosses Têtes, l’interprétation des comédien·ne·s s est à la hauteur des personnages caricaturaux, mention spéciale à l’intelligence artistique de Marina Cohen pour incarner la bimbo écervelée. Soulignons aussi la subtilité d’Audrey Duputié qui signe la mise en scène, elle parvient encore à s’approprier une œuvre sans la dénaturer. La barre était pourtant haute, la pièce originale est l’un des plus grands succès du théâtre français de ces 50 dernières années. Derrière les rires, ce vaudeville cache un questionnement plus profond sur les valeurs fondamentales de l’amitié, les conséquences de l’usure du temps et les différences sociales. Alors, faut-il tout se dire entre amis ?