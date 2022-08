VIE LOCALE : Le retour de la Grande Braderie de Marigot, c’est ce samedi !

Après deux ans d’absence, le cœur de Marigot battra à nouveau au rythme de la célèbre braderie des commerçants. Le rendez-vous est fixé le samedi 6 août de 9h à 18h30, rue Général de Gaulle.

Organisée par l’association Actions Économiques et Citoyennes de Saint Martin (AEC) et en partenariat avec la Collectivité, la CCISM et l’Office de Tourisme, la Grande Braderie de Marigot reprend du service, pour la plus grande joie du public et des commerçants. Ce samedi 6 août de 9h à 18h30, la rue Général de Gaulle sera entièrement piétonne, et ce, jusqu’aux jardins de la Collectivité. Avec comme slogan « j’aime mon commerçant, j’achète local », les organisateurs opèrent dans une démarche de redynamisation du centre-ville avec pour objectif de promouvoir et valoriser les rues commerçantes de Marigot en développant la qualité de la vie, la sécurité et, évidemment, les offres commerciales. Leur volonté est aussi de faire revivre la mythique braderie qui avait été laissée en suspens depuis la crise sanitaire du covid, faute d’autorisation pour relancer l’évènement et laissant l’épicentre du shopping en deuil. La braderie de Marigot permet au public de faire de bonnes affaires avec des prix défiant toute concurrence et des remises jusqu’à -80%. Yann Lecam, président de l’association, nous en donne un exemple concret : « Sur des produits dont le prix est habituellement de 49€, ils seront disponibles à la vente à partir de 5€. » Une soixantaine de stands dont dix commerçants alentour s’installeront dès 8h dans la rue Général de Gaulle où le public est attendu dès 9h ce samedi. Dans une ambiance populaire avec un air de kermesse, la Grande Braderie de Marigot propose aussi des stands de nourriture et de boissons pour reprendre des forces entre les séances de shopping. DJ Marco se chargera de la musique et animera les ventes flash tout au long de la journée. Pendant que les grands font de (très) bonnes affaires, les petits pourront s’amuser dans un château gonflable ou tenter leur chance de remporter un cadeau à la pêche aux canards. Pour l’occasion, la rue Général de Gaulle sera fermée à la circulation routière de vendredi 5 août à 18h au samedi 6 août à 19h pour laisser place à la braderie annuelle des commerçants du secteur.

Pour celles et ceux qui voudraient déjà goûter aux joies des prix bradés, le shopping mall West Indies a lancé sa braderie depuis hier, braderie qui continuera ce vendredi et ce samedi également. Les bonnes affaires s’exportent également à Bellevue où les prix seront cassés vendredi et samedi chez Bébé n’KIDS, Jules, Vibs et GO Sport. Au centre commercial d’Howell Center, c’est Cocolito qui brade les mêmes jours.

Bonne braderie à toutes et tous ! _Vx

