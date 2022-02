THÉÂTRE : Andromaque à l’honneur… pour les connaisseurs et pour les nuls !

Dans sa nouvelle programmation de 2022, la Compagnie des Apatrides s’attaque à un classique de la scène théâtrale, à savoir « Andromaque » de Jean Racine… avec une approche aussi inattendue qu’originale.

Le défi est fou et il n’y avait que le talent de metteuse en scène d’Audrey Duputié pour le relever. La plus grande œuvre de Racine qui en rebute certains et qui en fascine d’autres est connue pour être aussi complexe que tortueuse. Tragédie en cinq actes comportant 1648 alexandrins, l’argument de la pièce se résume en une phrase : Oreste aime Hermione, qui aime Pyrrhus, qui aime Andromaque, qui aime Hector, qui est mort. Six comédiens vont prendre possession de la scène du théâtre de la Chapelle pour présenter au public une adaptation inédite du célèbre chef d’œuvre, à savoir l’introduction de deux présentateurs, interprétés par Perrine Laffranchi et Clément Borioli. Les deux narrateurs à tendance clownesque auront l’immense tâche de guider les spectateurs au cœur de l’histoire : celle des enfants d’Achille, Hector, Hélène et tous les héros de la guerre de Troie. Grâce à cette idée astucieuse, le public n’aura qu’à se laisser porter dans la drôlerie et la simplicité, sans le poids parfois lourd de la tragédie. Dans un immense respect de l’œuvre original, le texte est quasi intégral. Les six comédiens interprètent les huit personnages de Racine avec un talent inconsidéré. Andromaque sera incarnée par Aurélie Dubuis, Erwan Trotel qui délaisse sa table de mixage son et lumières revient sous les spots en interprétant Pyrrhus, Alexandre Ménard deviendra Oreste, Marie-Pierre Crespo campera quant à elle les rôles de Cléone et Phoenix, Elisabeth Rolland se partagera entre les personnages de Pylade et Céphise, et pour finir, c’est avec une grande joie que le public retrouvera Audrey Duputié sur scène, dans le rôle d’Hermione. La première se tiendra ce vendredi à guichets fermés et les rumeurs courent déjà : c’est un spectacle qui transporte, bouleverse, et pire, il fait changer d’avis sur la tragédie de Racine. Cerise sur le gâteau, si vous n’aimez pas le spectacle, le théâtre de la Chapelle s’engage à vous rembourser vos places ! _Vx

Représentations :

Vendredi 11 février et Samedi 12 février à 19h30 – COMPLET

Vendredi 18 et Samedi 19 février à 19h30

Billetterie ouverte au théâtre tous les soirs de 18h à 19h (sauf samedi et dimanche)

Infos : 0690 55 87 44 – www.theatresxm.fr

3 vues totales, 3 vues aujourd'hui