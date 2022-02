Initiative saint martin active : Pass Jeune Compétences

Ce jeudi 10 février a eu lieu dans les locaux d’Initiative Saint Martin Active (ISMA) la première session du Buzz Quizz Challenge, parcours rapide et numérique permettant d’identifier les aptitudes et définir un profil de compétences intrinsèques.

En partenariat avec le Crédit Mutuel et Dauphin Telecom, le Buzz Quizz Challenge est un quizz numérique composé de 44 questions destinés aux jeunes à partir de 16 ans (jusqu’à 30 ans) afin de les défier sur leurs compétences fortes, qu’ils soient diplômés ou non. Les participants de cette édition pilote accompagnés de leur professeur de tourisme et hôtellerie restauration, Jean-Pierre Crochepierre, suivent actuellement un BTS Tourisme à l’Académie des Métiers, collaboratrice principale de cette initiative tournée vers les jeunes. Gladys Repetto, Directrice de l’Académie des Métiers était évidemment présente lors de l’évènement. La matinée a été consacrée au quizz à proprement parler, élaboré par Initiative Saint Martin Active avec comme mur porteur sa connaissance de la jeunesse saint martinoise et son expertise du territoire. Les réponses seront ensuite encodées dans l’application Aleïa, maîtrisée par Yohan Joanneau, professeur à l’ADM, qui révèlera les cinq compétences principales de chacun. Ces compétences personnelles fortes et innées aideront à dessiner leur profil, qu’il soit d’entrepreneur ou de salarié, en gardant toujours à l’esprit que l’un n’empêche pas l’autre. L’objectif de cette action est d’identifier les potentiels, mettre en valeur les compétences et faciliter les mises en relation, tout en leur donnant la possibilité d’évoluer à titre personnel avec une mixité de parcours possible. Après le quizz, un défi de rapidité est proposé aux jeunes, à la clé de ce dernier, 100 euros pour le gagnant offerts par le Crédit Mutuel représenté par Pauline Reinhardt, chargée de clientèle, et Nelly Brooks, conseillère clientèle, 50 euros pour le second. Parce qu’il n’y a pas de perdant chez Initiative Saint Martin Active, tout le monde pourra se bancariser au Crédit Mutuel avec une carte sur une année, et ce, gratuitement. Charlotte Bioche, cheffe de projet Marketing chez Dauphin Telecom, remettra quant à elle un pass Data d’une valeur de 20 euros. Des entretiens individuels ont eu lieu l’après-midi. À l’issue de cette première édition du Buzz Quizz Challenge, chaque participant recevra un diplôme Pass Jeune Compétences dont la valeur symbolique pèsera incontestablement dans la crédibilité de chacun auprès des employeurs potentiels. Sabrina Rivere, Directrice d’Initiative Saint-Martin Active (ISMA), espère ainsi mobiliser 200 jeunes au cours de 17 sessions réparties sur 12 mois. _Vx

