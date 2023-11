TENNIS : Les jeunes font briller les couleurs du TCISM !

Entre la probante victoire de Noah Visnelda obtenue au tournoi de Saint-Barthélemy et les belles performances réalisées par Pierre Assier De Pompignan, Giorgio Costa et Kylian Lentz Ziani en région lyonnaise, force est de constater que le Tennis Club Ile de Saint-Martin a de beaux jours devant lui !

Honneur au plus jeune ! Engagé dans la catégorie « Vert » au tournoi du Saint-Barth Tennis Club, l’espoir du Tennis Club Ile de Saint-Martin, Noah Visnelda a réalisé une sacrée performance en obtenant sa première victoire de sa jeune et prometteuse carrière. La relève du tennis saint-martinois poursuit ainsi sa progression grâce à toute l’équipe du TCISM, aux compétences et à l’implication sans faille des coachs Loïc Bernard et Jean-Louis Virolan encadrés comme il se doit par le président Osé Saint-Louis Gabriel.

Le TCISM présent à la All In Academy d’un certain Jo Wilfried Tsonga

Toujours au niveau de l’actualité du TCISM, Pierre Assier De Pompignan, Giorgio Costa et Kylian Lentz Ziani ont disputé plusieurs tournois durant vingt jours dans la région lyonnaise. Tous trois ont réalisé de bonnes « perfs » synonyme d’une progression dans leur classement respectif. Les trois représentants du Tennis Club Ile de Saint-Martin ont eu également la chance de découvrir lors d’un tournoi la All in Academy à Lyon Décines, une structure de formations, stages et d’entraînements de tennis de haut niveau encadrée par le champion français, Jo Wilfried Tsonga et l’ancien joueur professionnel, Thierry Ascione.

Face à de solides adversaires, les jeunes saint-martinois ont livré de belles prestations, notamment Kylian Lentz Ziani qui a réussi à passer trois tours au terme de rencontres rondement menées. Félicitations à lui et à ses camarades pour les résultats encourageants obtenus en terre lyonnaise.

Pour être complet, le TCISM vous donne rendez-vous à la fin de ce mois de novembre pour l’Unification Cup, une compétition qui regroupe Saint-Martin, Anguilla, et Sint Maarten.

Pour la petite histoire, Saint-Martin avait remporté la première édition, Anguilla la seconde, la troisième édition devrait donc tenir toutes ses promesses ! _AF

40 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter