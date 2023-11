Journée des droits de l’enfant : Une grande parade organisée dans les rues de Marigot !

En marge de la Journée internationale des droits de l’enfant 2023, des centaines d’élèves issus des différents établissements scolaires du territoire ont défilé mercredi dernier dans les rues de Marigot.

Le 20 novembre 1989, les Nations Unies adoptaient à l’unanimité la Convention relative aux droits de l’Enfant: les droits de chaque enfant du monde étaient désormais reconnus par un traité international, ratifié par 197 Etats. Depuis, le 20 novembre a été déclaré Journée internationale des droits de l’enfant.

Cette Convention, qui est le traité international le plus ratifié en matière de droits de l’homme, définit une liste de droits de l’enfant comprenant le droit à la vie, à la santé, à l’éducation et le droit de jouer, ainsi que le droit à une vie de famille, à être protégé de la violence et de la discrimination, et de faire entendre sa voix.

A Saint-Martin, en présence de la 2ème Vice-présidente, Bernadette Davis, de la 3ème Vice-présidente, Dominique Louisy et de la Conseillère territoriale, Bernadette Venthou-Dumaine, plusieurs sujets ont été abordés avec les enfants dans les Jardins de l’Hôtel de la Collectivité dont le manque de sécurité sur la voie publique pour les jeunes cyclistes/sportifs, l’accès à la cantine pour tous, la création de parcs de loisirs, l’apprentissage de l’histoire et la culture Saint-Martinoise au sein des écoles, la reconstruction des maisons des jeunes (MJC)dans les quartiers de Sandy-Ground, Grand-Case et Quartiers d’Orléans et la reconstruction de la Médiathèque.

Pour clôturer la journée, les élèves ont planté un arbre fruitier dans les Jardins de la Collectivité, comme symbole de l’épanouissement et des droits de l’enfant.

Cette belle initiative a été rendue possible grâce au concours de la Collectivité, Bérénice Barbot, responsable du périscolaire au sein la Caisse Territoriale des Œuvres Scolaires et toute son équipe, sans oublier Hélène Hanson, en charge des BCD (Bibliothèque centre documentation) dans les écoles maternelles et primaires de Saint-Martin et les animateurs._AF

38 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter