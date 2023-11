FESTIVAL DE LA GASTRONOMIE : Le Del Arti Ristorante sacré Meilleure Table de Saint-Martin 2023-2024

La troisième édition du Festival de la Gastronomie s’est clôturée ce mercredi 22 novembre sur le front de mer de Marigot. Les gagnants de chaque catégorie ont été annoncés lors de cette magnifique soirée, le grand vainqueur n’est autre que le restaurant Del Arti.

L’ingrédient-phare de ce troisième numéro était la groseille-pays, ingrédient méconnu pour Sébastien Landrin, chef du restaurant Del Arti situé à Anse Marcel : « Je ne connaissais pas le produit, c’était une grande première pour moi, j’ai d’abord travaillé avec du sec pour ensuite développer le produit ». En proposant un amuse-bouche émietté de porc avec une croquette de groseille-pays et une sauce à la carotte, un berlingot avec de la pâte à la fleur de groseille-pays, des tentacules de poulpe à la groseille-pays et un dessert trompe-l’œil, le chef du Del Arti Ristorante a décroché la première place de sa catégorie, Gourmet Star. Cette victoire lui ouvrait donc les portes pour affronter les gagnants des autres catégories : Coco Beach (Beach Star – chef Alexandre Thouvenot), Chez Ginette (Authentic Star – cheffe Ginette Lewis) et Le P’tit Bistro (City Star – cheffe Sarah Honoré). Les quatre finalistes se sont affrontés mardi soir sur la grande scène du Village de la Gastronomie, cuisinant un plat en 7 assiettes imaginé autour d’un panier mystère. 14 jurés composés des chefs invités, répartis par paire, ont dégusté chacun des quatre plats à 10 minutes d’intervalle. Au vu de la dégustation à l’aveugle, Alain Warth a rappelé aux compétiteurs qu’il ne fallait pas perdre de temps pour le dressage. Pour séduire le palais du jury, l’important est le goût, les odeurs et la chaleur du plat. Ce mercredi 22 novembre, l’équipe organisatrice de l’Office de Tourisme a donc convié les finalistes et les participants pour l’annonce des résultats. Retrouvez le palmarès de cette troisième édition du Festival de la Gastronomie ci-dessous, édition qui sacre le talent culinaire du restaurant Del Arti. Bravo à tous ! _Vx

Les vainqueurs du Festival de la Gastronomie 2023 – 3ème édition

Meilleure Table de St Martin 2023-2024

Del Arti Ristorante (Anse Marcel) – Catégorie Gourmet Star

Beach star

Coco beach (Orient Bay)

City star

Le P’tit Bistro (Orient Bay)

Authentic star

Chez Ginette (Marigot)

Coup de cœur du public

1.La Terrasse (Marigot)

2.Quesmex (Quartier d’Orléans)

3.Coco Beach (Orient Bay)

Meilleur dessert

1.Claquettes Chaussettes (Hope Estate)

2.Willy Ice Cream (Hope Estate)

3.La Dolce Vita (Grand-Case)

Compétition Ti chefs des apprentis de cuisine du lycée professionnel Daniella Jeffry

1.Jaheim Brooks

2.Kathiana Cenat

3.David Isaac

Compétition Barbecue

Rodrigues Gumbs Sky’s the limit

Meilleur traiteur

Laura Antonelli

Compétition de mixologie

Le Pressoir

