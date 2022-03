SXM FESTIVAL /// Day 4 : récap’

En journée du samedi 12 mars, a eu lieu l’évènement incontournable du SXM Festival, à savoir la Villa Party. Réservée aux détenteurs d’un pass VIP, la fête s’est tenue dans une splendide villa à Terres Basses.

Celles et ceux qui n’ont guère pu avoir accès à la Villa Party n’étaient pourtant pas laissés pour compte et ont pu se délecter des prestations musicales des artistes programmés à Bôho Beach, qui continuait d’assurer des performances de midi à 19h. Les festivaliers en partance pour la Villa Party ont rejoint le site sécurisé de Terres Basses en navette, aucun véhicule n’était autorisé à y accéder. Stabtone a ouvert les hostilités musicales pendant que le flot de personnes débarquait dans cette propriété idyllique, avec piscine à débordement et vue incroyable sur la belle bleue. L’ambiance était bon enfant et hors du temps, la Villa Party garde sa réputation de faiseuse de rencontres et d’expérience unique. Le set de Gordo, aussi connu sous le nom d’artiste Carnage, a été accueilli par des applaudissements répétés et une sincère effervescence de la part des festivaliers. L’artiste a cette faculté impressionnante de transmettre à la foule autour de lui l’énergie qu’il retire de son plaisir à mixer. Certains de ses remixes résonnent encore dans les rues sinueuses de Terres Basses. Les centaines de privilégiés ont ensuite regagné le site d’Happy Bay pour cette quatrième nuit endiablée, avec une bonne nouvelle de la part de l’organisation du festival divulguée en fin de journée : le levée du passe sanitaire obligatoire pour accéder au site. Malgré un court problème technique survenu à l’Ocean Stage, Gab Rhome ne s’est pas laissé intimider et a redonné le rythme à la piste de danse située en bord de mer. Le live de Wahm n’a pas non plus démérité, sans oublier l’entrain du duo formé par Chaim et Jenia Tarsol. Du côté de l’Arc Stage, on retiendra la performance inoubliable de Sonja Moonear. La musicienne genevoise de formation classique manie les platines aussi bien qu’un piano. Son set éclectique a séduit les festivaliers amassés devant la scène. Autre moment mémorable qui refermait l’avant-dernier volet de la cinquième édition du SXM Festival : la prouesse scénique de Ricardo Villalobos épaulé d’une main de maitre par Raresh, qui était vivement attendue par beaucoup, et ils n’ont pas été déçus. _Vx

Suite et fin dans notre édition de lundi…

