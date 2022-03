Fait divers / Sint maarten : De nouveau suspecté de trafic de migrants

Le parquet de Sint Maarten vient de prolonger de soixante jours la détention provisoire d’un individu suspecté de trafic d’êtres humains en partie hollandaise. Fin janvier 2019, il avait déjà été condamné par le tribunal de Saint-Martin à une peine de trois ans de prison ferme pour des faits similaires commis en partie française en 2013.

Il y a onze ans, il avait participé au transport de personnes clandestines en tant que capitaine d’un bateau. Il avait récupéré 23 personnes sur une plage aux Terres basses et devait les emmener aux îles vierges. Mais l’embarcation avait coulé dans le canal d’Anguilla, trois corps sans avaient été repêchés et six avaient été portés disparus. Il avait été condamné pour homicide involontaire aux côtés de cinq ans autres individus. Dans le cadre de cette enquête, il avait effectué un an de détention provisoire.

