Sécurité Routière : 130 élèves du collège Roche Gravée de Moho sensibilisés aux dangers de la route

L’association Sécurité Routière SXM est intervenue les 10 et 11 mars derniers à Quartier Orléans afin de sensibiliser et former à la sécurité routière 130 jeunes collégiens du collège Roche Gravée de Moho dans le cadre de la politique de la ville diligentée par la Préfecture de Saint Barthélemy/Saint Martin et la Collectivité de Saint Martin, le PADSR Guadeloupe et le fond de développement de la vie associative.

Plusieurs accidents dramatiques de la circulation routière ont impacté récemment Saint Martin. La sensibilisation et la formation à la sécurité routière de notre jeunesse est essentielle afin de limiter les comportements dangereux sur la route. Ainsi, ces 130 collégiens tous résidents à Quartier Orléans, ont participé à plusieurs ateliers avec pour seul objectif éviter qu’ils soient un jour victime ou auteur d’un accident grave ou mortel de la circulation routière. Code de la route lié aux deux roues, lutte contre les addictions (stupéfiants et alcool), mise en situation sur un simulateur deux roues et enfin un parcours routier sur un scooter 50cm3. L’association COBRACED, l’auto école Help Conduite et la Protection judiciaire de la Jeunesse de St Martin présents lors de ces journées, participent au succès de ces interventions.

L’association Sécurité Routière SXM intervient également auprès des 1200 élèves des 08 écoles primaires de l’île pour la formation des plus jeunes à la première éducation à la sécurité routière dans le cadre de la Politique de la Ville en partenariat avec le service de l’Éducation Nationale.

Les deux prochaines journées sécurité routière seront réalisées en avril 2022 sur le secteur de Sandy-Ground et Concordia.

3 vues totales, 3 vues aujourd'hui