SXM Esport : Festival du jeu vidéo et des cultures numériques de Saint-Martin

L’association ANIS a organisé le lundi 18 juillet dernier un mini tournoi à destination des enfants inscrits aux camps d’été de la Caisse Territoriale des Œuvres Scolaires de Saint-Martin.

Au sein de l’école Emile Choisy, une cinquantaine d’enfants ont pu s’amuser sur des jeux vidéo tels que Mario Kart 8 et Kinect Fruits Ninja (fun et amusant, ce jeu se compose de séances défis de 60 secondes de découpe de fruits grâce aux capteurs de mouvements). Durant toute la journée, les enfants ont pu profiter des différentes animations dans une ambiance conviviale et chaleureuse. En tant qu’association ambassadrice du programme PEDAGOJEUX, l’association Anis sensibilise les enfants et les parents sur les bonnes pratiques autour des jeux vidéo et les attitudes à adopter en cas d’addictions aux écrans (adultes et enfants).

Un « Side Event » du festival réalisé avec le soutien du programme CLAS de la CAF de Guadeloupe et de Saint-Martin à pour vocation à se poursuivre tout au long de l’année, au même titre que les ateliers de médiation numérique en direction des séniors, les publics fragiles ou encore les jeunes en insertion que déploie l’association en sa qualité de Hub Territorial pour un Numérique Inclusif.

