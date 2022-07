Le programme de la « Fête de Grand-Case » de ce jeudi 21 juillet

Comme chaque 21 juillet, le fête de Victor Schœlcher prendra place dans les rues de Grand-Case. Du matin jusqu’au soir, la fête sera belle et les animations seront nombreuses.

Si l’édition 2021 de la Saint Victor fut quelque peu bousculée par la crise sanitaire, celle de cette année se présente sous de meilleurs auspices. La matinée sera consacrée aux célébrations officielles avec tout d’abord la cérémonie œcuménique à l’église catholique de Grand-Case à 9h. Le célèbre défilé du 21 juillet partira du Boulevard Bertin Maurice à 10h15. Pour terminer la matinée, les discours des officiels se tiendront sur le terrain sportif de Grand-Case à 11h, et seront suivis d’un vin d’honneur. La population y est vivement conviée. À partir de midi et jusqu’en soirée, les enfants et les adultes auront la liberté de profiter des animations proposées par les services de la Collectivité. Les lolos de Grand-Case lanceront le départ des festivités avec de la musique live par The Gunslingers, DJ Patrice et Jolly Boys. À 13h, une course de voiliers traditionnels démarrera de la Baie de Grand-Case. Dès 14h, plusieurs jeux et activités seront organisés pour les petits comme pour les grands : concours de natation, course à l’œuf, jeux d’anneaux et course pédestre. Les cyclistes feront leur propre course à 15h. Place à d’autres réjouissances avec la « Youth Summer Jam » à partir de 15h30, la beach party sera animée par DJ Vybz. De 18h à 22h, les animations musicales, artistiques et de danse se concentreront sur le podium installé pour l’occasion et seront confiées à DJ Nep, Nuff Respect Band, Rohie Ryddim Band, Natisha Hanson, Flawless Dance Crew, Funtopia et leurs échasses, Anaïs Fusion, Evana, Copacabana Dancers Show et Madd Crew. L’incontournable feu d’artifice sera tiré à 22h pour souligner l’importance du travail de mémoire en ce jour cher à Grand-Case, il honore la mémoire de Victor Schœlcher, journaliste et député guadeloupéen d’origine alsacienne né le 22 juillet 1804, qui a proposé son décret d’abolition définitive de l’esclavage au gouvernement, que ce dernier a signé. Le 27 avril 1848, l’esclavage est irrévocablement abrogé, faisant ainsi de 1848 une année capitale dans l’histoire des anciennes colonies françaises. Tout au long de la journée de ce 21 juillet 2022, la fête bâtera son plein dans les rues de Grand-Case. _Vx

Infos : www.com-saint-martin.fr

Facebook : Collectivité de Saint-Martin / Our News

