Sports mécaniques : Du spectacle de haute volée au Motocross Park de Bellevue !

Des pilotes au top, du spectacle plein les yeux, une organisation parfaite, le premier rendez-vous de l’année 2022 quoi s’est tenu au Motocross Park de Bellevue a connu un franc et net succès. Les passionnés de sports mécaniques à Saint-Martin en redemandent !

A l’occasion « du race Day #3 » qui s’est tenu le 16 janvier dernier, les brillants pilotes de Saint-Martin, confirmés ou non, s’en sont donnés à cœur joie sur leur moto au moteur vrombissant. Le nombreux public présent à Bellevue a apprécié à sa juste valeur le show proposé par les enfants, adolescents et adultes.

Plusieurs jours avant cette manifestation, le club de SXM Motocross a travaillé en étroitement collaboration avec les autorités pour proposer un événement respectant les règles sanitaires toujours en vigueur.

Que ce soit sur le circuit ou en dehors, tout a été parfait !

Les organisateurs tiennent à remercier toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de cette journée : les partenaires, les bénévoles, les pilotes, les commissaires, la préfecture, les secouristes et les spectateurs de plus en plus nombreux à chaque événement proposé par le club SXM Motocross ! _AF