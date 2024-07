Soupçonné de violences intrafamiliales, un individu est interpellé après avoir heurté avec sa voiture un militaire

Hier matin, aux alentours de 10h45, une patrouille de gendarmerie de la brigade de Marigot est appelée pour des violences intrafamiliales. S’en suit l’arrestation difficile de l’auteur présumé des faits sur la route d’Agrément à bord de son véhicule de type pick-up.

Il aura fallu l’intervention de plusieurs gendarmes pour interpeller non sans mal un individu soupçonné de violences intrafamiliales. Explications des faits du colonel Maxime Wintzer-Wekehind, commandant du COMGEND de Saint-Martin/Saint-Barthélemy. «Les militaires dialoguent avec l’individu qui dégrade des biens appartenant à son ex-conjointe. Il n’écoute pas les gendarmes et décide alors de remonter dans son véhicule. Il redémarre et roule sur le pied d’un gendarme qui réussit à s’écarter de la trajectoire de la voiture. Le mis en cause traîne ensuite sur une dizaine de mètres un autre militaire qui essayait d’ouvrir la portière de la voiture. L’automobiliste refuse ensuite à plusieurs reprises d’obéir aux injonctions du gendarme et fait demi-tour. Au cours de la manœuvre, alors que le flot de circulation est dense, il freine brutalement, le véhicule de gendarmerie ne peut l’éviter et vient s’encastrer dans le pick-up. Malgré plusieurs demandes, l’individu refuse toujours de descendre de son véhicule. De fait, les gendarmes n’ont pas d’autre choix que d’employer la force strictement adaptée pour le faire sortir de son véhicule. Lors de son interpellation, l’homme est porteur d’une arme blanche et vraisemblablement sous l’empire d’un état alcoolique ».

Le colonel Maxime Wintzer-Wekehind précise que deux enquêtes ont été ouvertes, l’une pour violences conjugales, l’autre pour violences envers les forces de l’ordre. _AF

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter