Prévision sargasses : risque très fort pour SXM et fort pour SBH

Dans son bulletin de surveillance et de prévision d’échouement des sargasses pélagiques pour les îles de Nord communiqué ce 1er juillet 2024, Météo France place le niveau de risque à très fort pour le territoire de Saint-Martin et un cran en-dessous pour Saint-Barthélemy.

Si les images des derniers jours ont été perturbées par la présence de l’ouragan Beryl, celles du samedi 29 juin ont permis une bonne analyse de la situation à proximité de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. Nombreux sont ceux qui ont déjà constaté que les échouements avaient débuté dans la baie orientale. En ce début de semaine, de nombreux filaments vont continuer à affluer à très court terme sur toute la côte orientale de Saint-Martin. Le courant est faible mais le vent sensible de dominance est accélère leur progression. Saint-Barthélemy ne serait pas épargnée par ces radeaux, particulièrement sur les îlets du nord. La dérive et l’orientation du vent devraient en revanche épargner la côte sud. Un léger répit est attendu aujourd’hui ou demain avant une reprise des échouements sur les mêmes zones. Une réactualisation du bulletin permettra d’affiner le risque jeudi prochain. _Vx



