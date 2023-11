SOLIDARITÉ : Les Compagnons Bâtisseurs lancent un appel aux bénévoles

Tournée vers ceux dans le besoin et la boîte à outils à portée de main, l’association des Compagnons Bâtisseurs organise deux chantiers solidaires axés sur des actions de désencombrement et de mise en sécurité chez l’habitant.

Le premier chantier aura lieu ce mercredi 8 novembre de 7h à 12h au Hameau du Pont, le rendez-vous était fixé au siège des Compagnons Bâtisseurs, résidence la Persévérance à 7h à Friar’s Bay. Pour celles et ceux qui auraient manqué l’appel de ce matin, le second chantier solidaire se déroulera quant à lui le mercredi suivant, 15 novembre, de 7h à 14h à Quartier d’Orléans, le rendez-vous est cette fois fixé au local de l’association des Compagnons, résidence Palmeraies à Quartier d’Orléans dès 7h. Ce second chantier solidaire fera office de grosse opération de nettoyage d’un terrain et de désencombrement d’une vieille habitation afin de permettre à une résidente de Quartier d’Orléans de revenir habiter dans son logement. Lorsque ce dernier sera vidé et nettoyé, l’équipe des Compagnons Bâtisseurs pourra mieux évaluer les travaux de rénovation à effectuer pour que cette habitante puisse être à nouveau logée décemment et en toute sécurité. Cette belle opération de solidarité est portée par quatre associations partenaires : Sandy Ground on the Move Insertion, Aced (Association Contre l’Exclusion et la Délinquance), EME (Entreprise de Maintenance et d’Entretien) et bien sûr, les Compagnons Bâtisseurs qui œuvrent depuis plus de 5 ans sur le territoire de Saint-Martin pour l’amélioration de l’habitat, la lutte contre l’habitat indigne, l’insertion économique dans le secteur du bâtiment et l’accueil de jeunes volontaires. Les bénévoles sont des acteurs de premier plan dans les actions menées par les associations locales. Nul besoin d’être un.e expert.e en bricolage pour participer aux chantiers solidaires, il suffit d’avoir de la bonne humeur, de la volonté et l’envie de partager de son temps. Créatrice de lien social, l’expérience est humaine et inoubliable. Les volontaires devront se munir de chaussures fermées pour des mesures de sécurité.

L’équipe associative se charge de fournir les équipements de protection individuelle, ainsi que les boissons et les collations pour reprendre des forces sur les chantiers solidaires. L’ambiance sur chaque action des Compagnons Bâtisseurs est connue pour être toujours conviviale, accueillante et bienveillante. Dans un monde où tout va très vite, donner un peu de son temps pour aider une famille dans le besoin génère du bonheur dans les deux sens. _Vx

Infos et inscriptions : 06 90 18 91 31 ou 06 90 43 11 11

