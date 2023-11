MICRO-TROTTOIR : Avez-vous noté une baisse des prix à la consommation ces dernières semaines ?

Nénette : « Oh que non ! Depuis de nombreux mois, la vie coûte de plus en plus chère et c’est de moins en moins vivable pour une partie de la population. Tout augmente mais pas les salaires, ni les aides. Maintenant, il faut faire en fonction de son budget, au jour le jour. De mon côté, je compare souvent les prix entre la partie française et hollandaise de l’île. J’achète les produits en gros du côté de Sint Maarten. J’essaie de faire des petites économies comme je peux. En revanche, le prix de la viande devient exorbitant, au même titre que certains légumes. J’espère que cette inflation alimentaire va baisser au fil des semaines. Cette situation devient de plus en plus difficile à gérer ! »

Eric : « Force est de constater que les prix à la consommation sont toujours élevés. Face à cette inflation galopante, il faut faire des choix. Le prix de certains produits comme la viande, l’huile ou encore les pâtes a flambé. Personnellement, je privilégie les opérations anti-gaspi mises en place par les supermarchés. De nombreux produits alimentaires sont affichés à moins 50% à date de péremption proche. Pour celles et ceux qui ont des moyens limités, c’est une bonne façon de pouvoir manger des produits sains à des prix raisonnables. Par contre manger de la viande devient un luxe ! »

Paulo : « A la base, Saint-Martin était environ 30% plus chère que la Métropole. Nous sommes aujourd’hui à près de 42% d’augmentation ! Exemple flagrant le beurre qui est passé à plus de 4,50 euros dans les rayons alors que son prix est inférieur à 3 euros dans l’hexagone. D’autres produits alimentaires sont aussi en constante augmentation. Il en est de même pour l’électroménager et le prix des matériaux dans le BTP. Auparavant, un container en provenance de Métropole était facturé 2000 euros. Aujourd’hui, nous franchissons pratiquement la barre des 10 000 euros. Cela devient complètement fou ! » _AF

