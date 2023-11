AÉRIEN : American Airlines augmente ses vols vers Sint Maarten

La compagnie American Airlines a décidé d’ajouter un troisième vol quotidien entre Miami et Sint Maarten du 20 décembre 2023 au 4 juin 2024. Une bonne nouvelle pour la destination et l’économie de l’île.

Par ailleurs, au départ de l’aéroport de Charlotte et Philadelphie, un vol quotidien effectuera la liaison vers Sint Maarten, un vol supplémentaire le samedi en novembre et décembre et de nouveau en février et mars étant programmé.

Pour la période estivale, American Airlines proposera deux vols quotidiens à partir du 5 juin 2024, au départ de Miami. Cela fonctionnera parallèlement à un vol quotidien au départ de Charlotte avec un vol supplémentaire le samedi et un vol le samedi uniquement au départ de Philadelphie.

«Nous avons assuré à la compagnie aérienne qu’il ne s’agissait que du début d’une relation nouvelle et améliorée dans laquelle nous veillerions à renforcer la communication et à poursuivre au moins une fois par an ces appels de courtoisie et à tenir les compagnies aériennes au courant des nouveaux développements, opportunités et avantages globaux pour des services accrus à notre destination», a déclaré le ministre du Tourisme, des Affaires économiques, des Transports et des Télécommunications de Sint Maarten, Arthur Lambriex. _AF

