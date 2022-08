SOLIDARITÉ / CAUSE ANIMALE : Soutenir la cause animale en prenant soin de soi

Samedi dernier, le Collectif Animaux SXM organisait sa première séance de yoga sur la plage de la Baie Orientale afin de sensibiliser la population à la cause animale et à récolter des fonds pour l’association.

Guidés par Tania, professeure de yoga à Vitalita qui a donné cours bénévolement, les yogis en herbe ont installé leur serviette de plage en guise de tapis de yoga sur le sable, face à la mer. Une dizaine de participants se sont ainsi adonnés au Yoga Karma pendant une heure, cours donné en français et en anglais. Le Collectif Animaux SXM, très actif dans la prise en charge des chiens abandonnés sur l’île, proposait aux participants un donation libre pour accéder au cours. Si un cours de yoga basique coûte environ 20 euros, chaque participant donne ici ce qu’il veut ou peut et l’intégralité des dons revient à l’association après la séance de Yoga Karma. Le choix de cette pratique entre en résonnance avec l’état d’esprit de l’association. En effet, le Yoga Karma, aussi appelé « l’action désintéressée », est une pratique ancestrale qui vise l’harmonie entre le corps et l’esprit en éveillant des qualités essentielles à l’accomplissement de soi comme l’altruisme, la bienveillance, le détachement, la consécration ou encore l’humilité. S’il existait un mantra pour le Yoga Karma, ce serait « faire de son mieux », et c’est précisément le précepte que le Collectif Animaux SXM suit depuis sa création. Au vu du succès de cette première édition, les cours de Yoga Karma pour débutant se donneront tous les seconds samedis du mois à 17h15 sur la plage de la Baie Orientale entre le Coco Beach et le KKO. Le but reste le même : récolter des fonds pour aider l’association, que ce soit un don d’argent, un sac de croquettes ou encore un jouet pour chien. Il faut savoir que les coûts liés à la prise en charge d’un chien entre l’identification, la stérilisation, le passeport et les frais médicaux sont en moyenne de 250 euros par animal. Après la séance de yoga et ravis de cette nouvelle expérience, les participants ont eu la liberté de poser toutes leurs questions à Elise et Camille, représentantes du Collectif Animaux SXM. La première édition du Yoga Karma Animaux a récolté 120€, deux sacs de croquettes et une bonne dose d’ondes positives pour tout le monde. En bonus samedi dernier : les participants ont pu câliner deux chiots cocotiers disponibles à l’adoption. Le prochain rendez-vous est donc fixé au 13 août à 17h15 sur la plage d’Orient Bay. _Vx

Infos : +33 7 85 69 75 32

Facebook : Collectif Animaux SXM

collectifanimauxsxm@gmail.com

https://www.vitalita-sxm.com/

3 vues totales, 3 vues aujourd'hui