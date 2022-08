Anthony Alfred ouvre un club de boxe à Sandy Groung

Anthony Alfred avait un rêve : avoir un club de boxe. C’est désormais chose faite depuis le samedi 30 juillet et le lancement du Sandy Ground superstar boxing association.

Boxeur depuis vingt ans et originaire de Dominique, Anthony Alfred vit à Saint-Martin depuis plus de trente ans. Avec à son actif deux combats professionnels, dont un remporté, et huit combats amateurs gagnés sur dix, il a désormais envie de transmettre sa passion.

Ce qu’il aime dans la boxe anglaise, « c’est la discipline. Sans elle, ce n’est pas la peine de pratiquer. La boxe exige d’avoir du respect pour les autres ».

Grâce au soutien de Philippe Arrendel, du club ABC Intersports, qui a fourni des gants et des casques au jeune club, Anthony Alfred propose désormais des entraînements sur le terrain de basket de Sandy Ground, le mardi et le jeudi, de 17h à 18h30. « Quand j’aurais trouvé une salle, je proposerai plus d’entraînements ». Car Anthony compte bien emmener ses protégés en compétition._Pc

