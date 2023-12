SOLIDARITÉ : Le programme Christmas Angels chez McDonald’s se poursuit jusqu’au 8 décembre

Pour cette 10ème édition du programme Christmas Angels, la Fondation K1 Britannia, porteuse du projet, collabore avec les restaurants McDonald’s de Saint-Martin et de Sint Maarten pour collecter des cadeaux à destination des enfants vulnérables.

Particulièrement ravi de s’associer à la Fondation K1 Britannia pour le programme Christmas Angels, McDonald’s a installé de magnifiques sapins de Noël dans ses trois restaurants de l’île. Les sapins décorés accueilleront des anges faits à la main, chacun portant les indications du sexe, de l’âge et de la liste de souhaits d’un enfant défavorisé du territoire. Pour contribuer au bonheur d’un enfant dans le besoin en choisissant personnellement un ange sur un des trois sapins, McDonald’s lance un appel fort: «Nous lançons une invitation ouverte à toutes et à tous de visiter nos restaurants, de prendre un ange de l’arbre, d’acheter un cadeau de choix pour l’enfant et de le ramener à n’importe quel restaurant McDonald’s. Rejoignez-nous pour créer des moments inoubliables et partager l’esprit du don en cette période de Noël, alors que nous poursuivons notre engagement à faire une différence positive dans la vie des enfants défavorisés des communautés que nous servons».

Cette opération généreuse et fidèle à l’esprit de Noël se déroulera jusqu’au vendredi 8 décembre prochain. Voilà une façon originale et amusante de faire une différence dans la vie d’un enfant en choisissant de devenir son parrain ou sa marraine de Noël. Joie et bonheur garantis pour les petits et un superbe ange fait maison à accrocher sur leur sapin pour les généreux donateurs. _Vx

