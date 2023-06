SOCIÉTÉ : Le Tiralo, l’aventure aquatique pour les personnes en situation de handicap

Lauréat du concours Handicap & Entreprise lancé fin 2022 par la Chambre Consulaire Interprofessionnelle de Saint-Martin, Orange Fever a récemment lancé son projet rendant la place accessible pour tous avec son Tiralo, le fauteuil amphibie tout terrain.

Le projet « La Plage pour tous », porté par Florence Scholem d’Orange Fever à Orient Bay, propose la mise à disposition d’un Tiralo pour les personnes en situation de handicap afin de leur offrir un accès à la plage et à la baignade. Le Tiralo est un fauteuil de baignade roulant flottant et ultraléger pour les personnes à mobilité réduite. Pratique, ergonomique, confortable, ce fauteuil amphibie roule facilement sur le sable et peut être tracté à l’aide d’un timon muni d’une poignée. Créé en 1999 par l’association L’Ensoleillade, le Tiralo est source de pur bonheur pour toute personne à mobilité réduite qui aime se baigner, comme Liam qui a inauguré le fauteuil en question à son arrivée ce mois de mai. Florence Scholem a collaboré étroitement avec l’association « Marche avec Liam » pour monter son projet soumis au concours organisé par la CCISM en partenariat avec l’Association pour la Gestion du Fonds pour l’Insertion Professionnelle des Personnes Handicapées (AGEFIPH) qui avait pour objectif de sensibiliser et d’inciter les chef.fe.s d’entreprise et porteurs de projets du territoire à inclure la dimension handicap au sein de leur société. Liam, véritable petit poisson dans l’eau, est né le 11 février 2010 à Saint-Martin dans des conditions difficiles qui l’ont rendu handicapé à plus de 80%. Il revient deux fois par an sur son île de cœur pour profiter des joies de la baignade. Sa mère Sonia axe l’association sur l’inclusion et l’accessibilité des personnes en situation de handicap. « Marche avec Liam » a œuvré en métropole pour les salles de changes et les parcs de jeux inclusifs. À présent dotée du Tiralo baptisé par Liam, toute l’équipe d’Orange Fever est heureuse de créer un monde plus inclusif pour tous. Grâce à cette initiative, les personnes en situation de handicap peuvent désormais vivre l’expérience unique de l’aventure aquatique avec cet outil idéal pour rouler sur le sable et flotter dans l’eau en toute simplicité. Testé et approuvé par Liam ! _Vx

313 vues totales, 313 vues aujourd'hui