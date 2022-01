Société : L’Etat, la COM et les socioprofessionnels réunis pour l’assemblée générale de la CARIF OTEF

Jeudi dernier s’est tenue l’Assemblée Générale constitutive du CARIF OTEF (Association Territoriale pour l’Orientation, la Formation et l’Emploi à Saint-Martin) en présence du Secrétaire Général de la Préfecture des Iles du Nord, Fabien Sese, du Président de la COM, Daniel Gibbs et des représentants de la CCISM, de la FTPE, des syndicats et du MEDEF.

L’ordre du jour portait sur plusieurs points, à savoir la validation des statuts, la validation du conseil d’administration et la nomination du bureau.

Par la suite, une assemblée générale s’est déroulée pour concrétiser la mise en place de cette structure.

L’association a pour objet social d’intervenir dans les domaines de la formation et de l’orientation tout au long de la vie ainsi que de l’emploi.

Dans ce cadre, l’Etat et la Collectivité de Saint-Martin, membres de droit, actent que l’association est support des missions suivantes :

• L’information sur la formation à travers la collecte et la diffusion de l’information la plus fiable et la plus complète sur l’offre de formation et les métiers ;

• L’observation et l’analyse de la relation formation – emploi et de ses évolutions ;

• L’appui aux politiques publiques dans ces domaines ;

• L’accompagnement et l’outillage des acteurs qui y interviennent, afin de répondre aux besoins des habitants du territoire de Saint-Martin.

Au vu notamment de ses missions de CARIF (Centre d’Animation, de Ressources et d’Information sur la Formation) et OTEF (Observatoire Territorial de l’Emploi et de la Formation), l’association :

• Constitue un lieu d’échange privilégié entre le monde de l’entreprise et les professionnels de l’éducation, de l’orientation, de la formation et de l’emploi ;

• Favorise l’orientation et la formation tout au long de la vie par l’accès à l’information sur la réalité des métiers et leurs évolutions, sur les droits et les voies d’accès à la formation, afin de la rendre plus accessible aux professionnels, aux entreprises, aux publics (jeunes, familles, actifs…etc.) ;

• Assure une activité de veille, de diagnostic et de prospective sur les métiers, l’emploi et la formation, pour apporter une aide à la décision au service des politiques publiques, des acteurs économiques et des publics ;

• Accompagne l’ensemble des professionnels, de l’éducation, de la formation, de l’orientation et de l’emploi à travers la production et la diffusion d’information et de ressources sur les métiers, la formation et l’emploi, en favorisant la coopération et la mutualisation entre ces acteurs et en proposant un programme de professionnalisation ;

• Stimule l’innovation et l’expérimentation dans les domaines de la formation, du conseil et de l’accompagnement en réponse aux attentes et aux usages évolutifs des publics et des professionnels.

En complément, l’association :

• Administre, gère tous biens corporels ou incorporels qui concourent ou participent à l’objet social ou à son financement ;

• Participe à toute structure dont le but est en lien direct ou indirect avec son objet.

Une des caractéristiques de l’association est de reposer sur une approche «métiers» en liaison avec les besoins des publics, du territoire et des entreprises de Saint-Martin.