Face au manque d’entretien des infrastructures sportives, les agents du Service des Sports de la Collectivité montent au créneau et exercent leur droit de retrait !

Sans aucune réaction de la Collectivité après avoir attiré l’attention à plusieurs reprises sur l’état général des infrastructures sportives et des dangers qu’encourent les agents du service des Sports de la Collectivité dans l’exercice de leurs fonctions, toutes les activités sportives et scolaires ont été interrompues. Jusqu’à quand ?

« Suite à une réunion de pré-rentrée scolaire et sportive, nous vous prions de bien vouloir noter que nous entendons faire appliquer à partir du lundi 13 Septembre 2021 notre droit de retrait. Nous sommes exposés depuis plusieurs mois à une situation de souffrance morale que nous ne pouvons plus subir. Nous ne comptons pas reprendre tant que les mesures nécessaires ne seront pas prises pour remédier au moins aux problèmes de sécurité », précise les agents du Service des Sports de la COM dans un communiqué. _AF

Récapitulatif de l’état général des infrastructures sportives :

• Plateau sportif de Spring Quartier d’Orléans :

Pares-ballons et portail à réparer, boitier électrique à consolider (absence d’éclairage)

• Plateau sportif de Thelbert Carti :

Quelques projecteurs sur des mâts d’éclairage ne fonctionnent plus.

L’axe central du tourniquet à consolider

Absence de protections de poteaux de basket-ball

• Stade Thelbert Carti :

Pas de vestiaires, pas de toilettes ni point d’eau

Absence de bureau pour le gardien

État du terrain (ensemble de désordre technique signalé pour la surface de terrain)

Éclairage sombre du terrain

• Cul-de-Sac :

Clôture, portail + portillon à réparer

Absence d’éclairage (disjoncte dès qu’il pleut)

• Stade de Grand-Case :

Couverture des gradins

Absence de vestiaires, toilettes et de point d’eau

Absence d’éclairage et contrepoids pour les buts de football mobiles

Terrain de basket-ball : A quoi est voué cet espace ?

• Plateau sportif de la Savane :

Serrure à changer du portail de secours

Boitier électrique à sécuriser

Présence d’un grand trou de l’évacuation des gouttières

Vol constant des obturateurs pour le volley-ball

Absence de protections de poteaux de basket-ball

• Plateau sportif de la Médiathèque :

Serrure à changer du portail de secours

Boitier électrique à sécuriser

Bancs à installer

Enlever les containers

Absence de toilettes et point d’eau

• Stade Jean-Louis Vanterpool :

Absence d’éclairage dans les tribunes

Rénovation des toilettes publiques

Rénovation de la billetterie

Passage de la commission de sécurité

Portillons à réparer

Trois portails à réparer dont l’issue de secours

Pan de mur démoli depuis IRMA, toujours non reconstruit

Éclairage du terrain défectueux

État de l’aire de jeu

Absence de vestiaires

Nettoyage du climatiseur non réalisé depuis son installation

• Halle des Sports :

Réparation des points d’eau

3 serrures de portails à remplacer

Gouttière à réparer

Fiente de pigeons

Portes des vestiaires à remplacer

Point d’eau en haut des tribunes pour faciliter le nettoyage

• Plateau sportif de Sandy-Ground :

Les trois portails à réparer

Bancs à installer

L’assise (planches) des gradins à refixer

Absence de toilettes et point d’eau

L’axe central du tourniquet à consolider

• Tennis Club de Sandy-Ground :

Absence de vestiaires, toilettes et point d’eau

Trou de l’ancien mât d’éclairage à combler

Éclairage du Padel non indépendant (relié au court n°2)

• Street workout de Marigot :

Sol à refaire

Absence de poubelles sur l’ensemble de nos infrastructures sportives.

• Manque de moyens matériels :

Essence, huile, fil de fauchage, protections etc….

Difficulté de solliciter des devis auprès des entreprises pour raison de non-paiement des factures antérieures.

2ème véhicule de service pour les agents d’exploitation.

• Activité Natation :

Pas de lieu d’accueil pour les élèves ni de point d’eau et de vestiaires. Pas de cordes pour la sécurisation du périmètre.

Ces dysfonctionnements qui engagent notre responsabilité ont été signalés auprès des services compétents à maintes reprises.

Ces différents manquements pourraient occasionner de graves problèmes de sécurité pour toutes les personnes y travaillant et les usagers occupant ces infrastructures.

Signé l’équipe du Service des Sports :

Wendy GUMBS, Joel HYMAN, Sophie RAVIN, Patricio CARTY, Marcel BLAKE, Sylvère SAPOR, Rajani BALY, André STEPHEN, Michelet DEDE, Paul DINANE, Bernard FRANCOIS, Kévin ORVILLE, Jean-Louis RICHARDS, Roland MORVILLE.