ENVIRONNEMENT : World CleanUp Day organisé ce samedi 18 septembre

Le World CleanUp est un des plus grands mouvements civiques de notre époque dont l’objectif dépasse les frontières et rassemble les peuples malgré les différences religieuses et culturelles : une planète propre.

En 2020, le 19 septembre, cette Journée mondiale du nettoyage a réuni plus de 11 millions de personnes dans 165 pays. Pour une planète toujours plus propre, on vise 180 pays en 2021, et Saint Martin en fait fièrement partie. Cette action devenue primordiale à plus d’un titre est organisée par l’association Clean St Martin qui collabore directement avec l’association hollandaise JCI SXM in Action.

Au programme, le grand nettoyage aux piscines naturelles de Pointe Blanche vers Philipsburg, dont le rendez-vous est fixé à 8h30. Pour celles et ceux qui désirent participer à cet évènement afin de contribuer au changement des mentalités en termes de gestes environnementaux tout en agissant concrètement à rendre toute sa splendeur à l’île de Saint Martin, il vous faudra revêtir une tenue confortable et sportive dont des chaussures fermées (type baskets de sport ou chaussures de trail), vous munir de gourdes d’eau et vous protéger du soleil en emmenant de la crème, un T-shirt à manches longues et une casquette ou un chapeau, et d’un masque bien sûr. Des gants seront mis à disposition pour celles et ceux qui n’en ont pas. Les enfants qui ont la volonté de se joindre au mouvement ne peuvent malheureusement pas venir seuls, ils devront convaincre leurs parents de la grandeur de faire partie de ce type d’action pour qu’ils les accompagnent… ce qui ne devrait pas être trop difficile, l’avenir de notre planète en dépend ! Et s’ils ont besoin de se laisser convaincre davantage, boissons et collations seront offertes aux nettoyeurs d’un jour (voire pour toujours). L’appel aux bénévoles se fait haut et fort, plus il y aura de mains volontaires, au mieux ce sera pour l’environnement avec une dépense réduite d’énergie pour chacun. _Vx

Infos : +33 631 967 181 – +1721 587 0018

Facebook Clean St Martin : https://www.facebook.com/groups/cleansxm/