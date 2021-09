Basketball : L’heure de la reprise a sonné au GC Thunderz Club !

Le club de basketball, GC Thunderz reprend ses entraînements à partir de ce lundi 20 septembre à la Halle des Sports de Marigot et sur le plateau de la Savane, pour les catégories U11, U13, U15 et U17.

Les dirigeants invitent les jeunes joueurs, parents et bénévoles à se rapprocher du club pour les formalités d’inscription et de réinscription.

« Nous vous accueillons toutes et tous avec plaisir, les bras grands ouverts, hommes, femmes, jeunes, en tant que joueurs, bénévoles, et supporters », soulignent les responsables du club. « Nous avons également besoin d’encadrant, tels que des officiels de match pour arbitrer les rencontres, ainsi que des OTM pour être assis à la table de marque lors de nos rencontres. Des sessions de formation seront proposées pour les postes d’OTM et d’arbitres. Nous recherchons également des coachs ou assistant coach lors des entraînements ». _AF

Pour plus d’informations, rapprochez-vous des dirigeants du club :

Jean Jude PAUL : 0690 53 58 34

Émilie MARDIL : 0690 32 47 82