SINT MAARTEN : Une course de 2,3 km organisée sur la piste de l’aéroport de Juliana !

Le dernier week-end de février, la Princess Juliana International Airport Operating Company N.V. (PJIAE) a organisé la troisième course annuelle de 2,3 km sur la piste de l’aéroport.

Plus de 100 employés de l’aéroport et du personnel travaillant pour les partenaires de la communauté aéroportuaire, y compris les compagnies aériennes, les agents d’escale et les prestataires de services, ont participé à l’événement.

Cette course originale s’inscrit dans le cadre du programme de santé interne de PJIAE, qui encourage les employés et les parties prenantes à maintenir un mode de vie sain et en bonne santé.

« Cette course d’élan ne vise pas seulement à battre des records, mais aussi à franchir des barrières et à atteindre de nouveaux sommets en tant qu’équipe. Surtout, n’oubliez pas de vous amuser », a souligné Brian Mingo, PDG de l’aéroport de Juliana avant le début de l’épreuve.

La course a démarré à 5h30 précises, en dehors des heures d’ouverture de l’aéroport. Après l’arrivée, tous les participants ont été conviés à partager un petit déjeuner complet, offert par PJIAE. Une bonne façon d’attaquer sa journée de travail en pleine forme !_AF

