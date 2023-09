SINT MAARTEN / Recrudescence des vols à main armée dans la région de Cole Bay

Les forces de police de Sint Maarten sont profondément préoccupées par une série de vols à main armée qui ont eu lieu tout au long du mois dernier, notamment dans le secteur de Cole Bay.

Plusieurs de ces vols à main armée ont été perpétrés à Cole Bay, ciblant principalement des individus à leur sortie des casinos.

Des restaurants ainsi que des supermarchés ont également été la cible des malfaiteurs en scooter ou à pied.

En réponse à ces incidents graves, les forces de police de Sint Maarten ont intensifié leurs efforts pour prévenir de nouveaux événements et appréhender les responsables de ces actes inqualifiables. « Nous travaillons activement à des stratégies pour accroître la sécurité publique et rétablir un sentiment de sécurité au sein de notre communauté », souligne le porte-parole de la police hollandaise. « Nous comprenons l’inquiétude et la crainte que ces incidents peuvent causer au sein de la population. Soyez assurés que les forces de police s’engagent à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour assurer votre sécurité et traduire les responsables en justice ». Les détectives qui enquêtent sur ces affaires de vols à main armée demandent à toute personne ayant des informations sur l’un de ces braquages de contacter les forces de police de Sint Maarten, au +1 721- 542 22 22 ext. 204 ou 205 ou la ligne anonyme sur 9300 (gratuit). Vous pouvez aussi laisser un message privé via la page Facebook (Korps Politie Saint-Marten). _AF

