Sint Maarten : En attendant la reprise de l’activité touristique, les entreprises locales peuvent compter sur un soutien de proximité !

Philipsburg, la capitale de la partie néerlandaise, a été l’une des plus durement touchées par la pandémie du Covid-19. La principale source de revenus de la ville provient de l’industrie autrefois dynamique du tourisme de croisière qui est en cale sèche depuis plus d’un an maintenant.

En attendant de revoir les nombreux bateaux de croisière accoster au port de Philipsburg, ce sont les résidents et quelques touristes qui font sonner les distributeurs de cartes et les caisses enregistreuses des entreprises.

«Nous sommes très reconnaissants de bénéficier d’un soutien local qui nous permet de continuer notre activité », souligne l’homme d’affaires et propriétaire de Klass Electronics, Ramesh Mahtani avant de rajouter «L’activité économique a baissé nettement en raison de la limitation des déplacements, tant régionaux qu’internationaux. Nous espérons que le vaccin commencera à stabiliser la situation mondiale. Gageons que les voyages et les croisières reprennent vers la fin de l’année et aideront à relancer l’économie ». _AF