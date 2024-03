COURSE-MARCHE / « La Saint-Martinoise » : c’est ce samedi 9 mars !

Dans la continuité des manifestations organisées à l’occasion de la Journée Internationale des droits de la Femme, l’Avenir Sportif Club de Saint Martin, organise ce samedi 9 mars, la 12ème édition de « La Saint-Martinoise », course et marche 100% féminine.

Le départ de la course sera donné à 16 heures sur le Front de Mer pour un parcours de 5km dans Marigot passant par Bellevue, Agrément et Marigot. Après l’effort de la course et de la marche, place au fun avec de la Socca Fit animée par Learie Hall et DJ Lil R aux platines. La manifestation se terminera par une tombola et la remise des récompenses avec un podium Misses (- de 40 ans), Ladies (+ de 40 ans) en course, un podium Marche et un podium Mère Fille.

Les dossards, puces, tee-shirts et tickets de tombola sont à récupérer vendredi après midi de 13h à 18h à Quiksilver à Hope Estate et samedi de 9h30 à 13h à GoSport à Bellevue.

Voilà une édition particulière à l’aube de Paris 2024, quand on sait que les femmes ont dû se battre durant des années pour se faire une place dans le sport, même olympique !

La Saint-Martinoise Girls le 13 mars

Le mercredi 13 mars 2024, une édition « La Saint-Martinoise Girls » sera proposée aux scolaires sur un parcours de 2 km entre le parking de Galisbay et la Jetée de la Marina. L’objectif est de sensibiliser les élèves aux bienfaits du sport dès le plus jeune âge avec la pratique d’une activité sportive régulière. _AF

