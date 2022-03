Beach-Tennis : Un tournoi de solidarité au profit du peuple ukrainien organisé par le Friendly Caribbean Beach-Tennis  les samedi 26 et dimanche 27 mars !

La Fédération Française de Tennis, mobilisée pour venir en soutien à l’Ukraine et aux joueurs et joueuses de tennis ukrainiens, lance le « Tennis Français pour l’Ukraine et la Paix », en collaboration avec l’UNICEF. Ce programme de solidarité, dont Nicolas Mahut est l’ambassadeur, mobilise toute la famille du tennis français.

A commencer par le Friendly Caribbean Beach-Tennis qui participe ce week-end à la levée de fonds lancée par la Fédération Française de Tennis. Un Tournoi BT 500 est organisé à la Baie Orientale les 26 et 27 mars prochains. Les recettes des inscriptions seront reversées intégralement à ce programme de solidarité envers la population ukrainienne massivement violentée et acculée à fuir son pays.

Chaque année, le Friendly Caribbean Beach-Tennis organise un tournoi solidaire (Téléthon, Bahamas, St Vincent). Le Beach Tennis, c’est aussi la solidarité !_AF

Contact : FCBTSXM@gmail.com

