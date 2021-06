Sint Maarten / Trafic international de stupéfiants et d’armes à feu : trois personnes interpellées !

L’équipe Alpha de Sint Maarten a réussi un joli coup de filet, mardi dernier, en interpellant trois personnes, suspectées d’être impliquées dans un trafic international de stupéfiants et d’armes à feu.

Deux suspects, âgés respectivement de 64 et 30 ans, ont été arrêtés tôt dans la matinée de mardi, pour leur implication présumée dans une affaire de contrebande de drogues et d’armes, qui a été découverte en début d’année. Un troisième suspect, âgé de 34 ans, a été interpellé un peu plus tard dans l’après-midi.

Les domiciles des trois suspects ont été perquisitionnés, et divers objets ont été confisqués par les forces de l’ordre.

A ce jour, les trois individus sont détenus au poste de police de Philipsburg dans l’attente d’une enquête plus approfondie.

Les crimes internationaux comprennent, notamment, l’importation et l’exportation de drogues illicites, d’armes, le transport illégal d’argent et autres crimes.

A ce titre, l’équipe Alpha a déjà procédé à l’interpellation de plusieurs suspects et a confisqué des armes et des produits stupéfiants depuis le début de l’année, toujours dans le cadre d’affaires de trafics internationaux.

Pour rappel, l’équipe Alpha est une équipe multidisciplinaire composée des forces de police de Sint Maarten (KPSM), du service des douanes, du service de l’immigration, de la maréchaussée royale et des garde-côtes néerlandais des Caraïbes.