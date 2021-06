Guadeloupe / Agression mortelle au centre Pénitentiaire de Baie-Mahault : la victime était originaire de Saint-Martin

Lundi dernier, un détenu âgé de 23 ans, d’origine dominicaine et domicilié avant son incarcération à Saint-Martin, est décédé à la suite d’une agression à l’arme blanche. Les secours arrivés sur place ont constaté une blessure dans le dos et à la joue probablement à l’origine de son décès.

Les faits se sont déroulés dans une zone de détention différenciée qui accueille des détenus difficiles.

C’est au moment de se rendre à la douche que le drame s’est produit. D’après les premiers éléments de l’enquête, la victime a reçu un coup de pique artisanal dans le dos et à la joue.

A son arrivée, le SAMU n’a pu que constater son décès. L’auteur du coup mortel est un Haïtien de 26 ans. Selon les surveillants, aucun contentieux n’existait entre les deux détenus.

Ce n’est pas la première fois que ce quartier différencié de la prison est le théâtre de scènes violentes.

A noter que la victime purgeait une peine de six ans de prison, après avoir été impliquée dans une affaire pour violences aggravées. En effet, elle avait participé au braquage d’un casino de la partie hollandaise, durant lequel un vigile avait trouvé la mort.

Son meurtrier, quant à lui, purgeait une peine plus légère d’un an et demi pour vol avec violence.