SINT MAARTEN / Petites entreprises : accès à un financement pendant 3 ans supplémentaires

Compte tenu du succès du Projet de Soutien aux Entreprises et du besoin évident d’une assistance supplémentaire aux entrepreneurs locaux, le National Recovery Project Bureau (NRPB) prolonge ledit projet jusqu’en juin 2028. Cette prolongation donnera aux entreprises locales plus de temps pour demander une subvention, favorisant ainsi la croissance et le développement du secteur.

Grâce à cette prolongation qui permet aux micro, petites et moyennes entreprises (MPME) de demander des subventions et des prêts à taux réduit, ces dernières bénéficieront également d’une durée de remboursement plus longue, pour une meilleure flexibilité financière. À noter que les bénéficiaires existants qui ont déjà entamé le processus de remboursement du prêt sont invités à contacter leurs institutions financières participantes pour explorer les options potentielles en vue d’un prolongement.

Depuis son lancement en août 2020, le Projet de Soutien aux Entreprises (ESP) du Sint Maarten Trust Fund, financé par le gouvernement des Pays-Bas à hauteur de 25M$, a dispensé des formations à une centaine de participants et accompagné plus de 200 entreprises locales issues de secteurs variés afin de restaurer et acquérir des actifs essentiels et à couvrir leurs dépenses opérationnelles. Au travers de cette prolongation entrée en vigueur le 15 septembre 2023, le projet permet une durabilité à long terme du renforcement des capacités tout en mettant l’accent sur un soutien ciblé aux nouvelles micro et petites entreprises locales. Les sociétés participant à certains programmes de formation comme le ESP, la Small Business Academy hébergée par Qredits et la formation SEDP lancée par le ministère du Tourisme, des Affaires Économiques, des Transports et des Télécommunications de Sint Maarten sont désormais éligibles à un montant de subvention plus élevé pouvant atteindre 75%, contrairement au 65% adoptés sur la première version du projet. Le gouvernement de Sint Maarten vise ainsi à garantir la survie et la croissance des MPME en proposant un projet créateur d’emplois qui améliore la compétitivité et la résilience de l’économie nationale pour une répartition plus équitable des richesses. Silveria Jacobs, première ministre de Sint Maarten, déclarait « les micro et petites entreprises sont l’épine dorsale de notre économie, stimulant l’innovation et créant des emplois dans tous les coins de notre pays. J’exhorte tous les aspirants entrepreneurs à saisir cette opportunité offerte par le Projet de Soutien aux Entreprises, car ensemble, nous pouvons construire une société plus forte et une économie résiliente qui profite à tous ». _Vx

Infos : www.nrpbsxm.org/esp

Enterprisesupport@nrpbsxm.org

