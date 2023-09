EDUCATION : Inauguration de la Cité éducative à Sandy Ground

Mercredi dernier a eu lieu sur le parking de l’école élémentaire Aline Hanson à Sandy Ground la présentation de la Cité éducative, un dispositif destiné à favoriser la réussite scolaire et l’épanouissement des élèves et des jeunes en mettant en place des actions coordonnées grâce à des partenariats entre les acteurs éducatifs, sociaux et culturels.

C’est en présence du préfet délégué des Iles du Nord, Vincent Berton, de la 3ème vice-présidente de la COM, en charge du développement humain, Dominique Louisy, du vice-recteur des Iles du Nord, Harry Christophe ainsi que du corps enseignant et associatif qu’a eu lieu la présentation officielle de la Cité éducative à Sandy Ground destinée aux enfants du quartier âgés de 0 à 25 ans.

Le label d’excellence « Cité éducative » est d’abord la reconnaissance de l’ambition éducative du territoire. Il récompense un travail collaboratif entre services de la Collectivité de Saint-Martin, de l’Éducation nationale et de la Préfecture pour déployer de manière coordonnée davantage de moyens humains et financiers publics dans un quartier où tout n’est pas facile au quotidien pour les jeunes.

C’est également la reconnaissance de la détermination de ces mêmes services, à faire de l’éducation une priorité partagée par tous les acteurs du territoire, au service de la réussite scolaire et professionnelle des enfants et des jeunes.

L’objectif d’une Cité éducative à Sandy Ground, c’est de tout mettre en œuvre pour assurer un avenir aux enfants. Cela passe par un renforcement de l’action de l’école et la création de nouvelles activités pour aider à cette réussite, par exemple, apporter un soutien aux enfants dans leurs devoirs. Cet accompagnement de l’enfant se fait dans l’école et en dehors. Pour les aider à bien grandir, la Cité éducative intègre de nombreuses activités comme la pratique de la musique, du chant, du théâtre, de la lecture, de la danse, du surf ou d’un autre sport et bien d’autres activités.

« La Cité éducative va sans doute changer le cours de l’histoire d’un certain nombre de jeunes de Sandy Ground », a souligné Dominique Louisy lors de son discours. « Le quartier de Sandy Ground n’a jamais été oublié, délaissé ou méprisé », a précisé pour sa part Vincent Berton. « Les jeunes peuvent s’épanouir dans de nombreuses activités culturelles, sportives, accompagnement scolaire… ».

La Cité éducative a déjà permis de renforcer les actions des écoles Jérôme Beaupère et Aline Hanson. « Les élèves de tous les niveaux ont pu bénéficier de nouvelles activités telles que la visite de la ferme à Cul-de-Sac, la découverte des cétacés, la mémoire de l’esclavage autour de l’histoire de One Tete Lohkay (participation des élèves de la Grande Section au CM2), la prévention de l’obésité, le projet Prix des Incorruptibles, sélection de 5 livres (développer le goût à la lecture), développer les compétences à l’argumentation, voter pour son livre préféré, projet découverte de la voile avec les élèves d’ULIS, projet FLE pour les adultes et les jeunes de Sandy Ground, la radio scolaire, découverte de la flore et la faune de Saint-Martin avec l’association les Fruits de Mer.

La Cité éducative a permis également de développer et renforcer la collaboration avec les associations.

En cette nouvelle année scolaire, plusieurs projets sont reconduits :

Prix des Incorruptibles, Mémoire de l’esclavage, Sandy Ground en conte.

De nouveaux projets sont aussi prévus pour l’année scolaire 2023-2024, à savoir, les CP à la découverte du monde marin, les petites Toques, atelier cuisine, à la découverte du patrimoine culinaire de Saint-Martin, projet jardin auxquels sont ajoutés les projets des associations et le volet social avec les fonds sociaux qui ont permis d’aider les parents en difficulté notamment pour les achats des uniformes, matériels scolaires, chaussures etc.

« Un grand merci aux associations car sans elles nous n’aurions pas pu mener à bien tous ces projets » souligne Joëlle Nebor, directrice de l’école Aline Hanson.

Pour rappel, depuis la labellisation de la Cité éducative en 2022, l’État a financé 1 million d’euros sur trois ans, la Collectivité participant également au volet financier. _AF

