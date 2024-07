SINT MAARTEN : L’homme politique Olivier Arrindell blessé par balle, son épouse succombe à ses blessures

A quelques semaines du vote pour élire le parlement de Sint Maarten, la campagne a viré au drame mercredi soir avec l’assassinat de la femme du chef du parti Oualichi Movement for Change, Olivier Arrindell, lui-même blessé par balle ainsi que sa fille.

D’après les premiers éléments de l’enquête, les faits se sont déroulés vers 21h30 non loin de Maho. Un homme armé a ouvert le feu sur la voiture dans laquelle Olivier Arrindell se trouvait avec sa femme et sa fille. Après avoir essuyé plusieurs coups de feu, le chef du parti Oualichi Movement for Change s’est réfugié dans le hall d’un complexe hôtelier situé à Maho. Une fois arrivée sur place, la police a déclaré que trois personnes avaient été touchées, dont une femme qui a succombé à ses blessures. Olivier Arrindell et sa fille ont été transportés au Sint Maarten Medical Center. Leurs jours ne sont pas danger. Son épouse, Sabine n’a malheureusement pas survécu à cette attaque meurtrière sans précédent.

Une fois dans l’ambulance, Olivier Arrindell a enregistré une vidéo montrant sa blessure par balle. Il y accuse ses adversaires politiques d’être à l’origine de l’attaque meurtrière.

L’enquête, qui n’en est qu’à ses prémices, devra lever le voile sur les zones d’ombres autour de cet assassinat et tentative d’assassinat. _AF

