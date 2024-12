SINT MAARTEN : Lancement de la phase 2 du projet de nouvelle prison

Sint Maarten franchit une étape décisive avec la signature d’un accord pour la phase 2 du projet de construction du nouveau centre pénitentiaire.

Ce projet, mené en collaboration avec les Pays-Bas et le Bureau des Nations Unies pour les services d’appui aux projets (UNOPS), bénéficie d’un investissement conjoint de 52 millions de dollars partagé entre Sint Maarten et le ministère néerlandais des Affaires intérieures et des Relations au sein du Royaume. La phase 1, consacrée à la conception et aux appels d’offres, est presque achevée. La phase 2, prévue sur 35 mois, inclut la construction qui démarrera en 2025. Une mise en service partielle est attendue d’ici mi-2026, pour une finalisation toute fin 2027. Ce projet vise à offrir des conditions de détention sûres et respectueuses des droits humains tout en augmentant la capacité carcérale de Sint Maarten. L’établissement sera bien plus qu’une simple prison. Il intégrera des espaces dédiés à l’éducation, aux soins de santé, aux ateliers professionnels et aux visites familiales. Cette approche favorise la réinsertion sociale et reflète une vision moderne et humaine de la justice. « Notre objectif est de créer une société plus juste et plus sûre pour tous » précise Luc Mercelina, Premier Ministre de Sint Maarten. Conçu pour respecter les standards humanitaires et les besoins locaux, le projet met l’accent sur la durabilité et la bonne gouvernance. Géré par l’UNOPS, il s’inscrit dans les Objectifs de développement durable, notamment le renforcement des institutions justes et inclusives. _Vx

