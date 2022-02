Sint Maarten / Délinquance routière : la police durcit le ton et multiplie les contrôles !

Face aux comportements irresponsables de certains usagers de la route qui mettent leur vie et celle des autres en danger, la police hollandaise a décidé de renforcer les contrôles et d’appliquer la tolérance zéro pour les fous du volant et du guidon !

Une synthèse de la quasi-totalité des accidents survenus au cours des derniers mois démontre que l’insécurité routière est générée par des usagers qui connaissent bien les routes du territoire et qui s’affranchissent des règles élémentaires de conduite : dépassements sans visibilité, vitesse non adaptée aux circonstances, conduite sous l’emprise de produits stupéfiants ou (et) d’alcool.

Parce que de trop nombreux usagers de la route ne semblent pas concernés par leur sécurité et celle des autres, le gouvernement de Sint Maarten a souhaité renforcer la présence des forces de l’ordre sur le terrain.

Des nouveaux contrôles routiers ont été effectués dernièrement dans les secteurs de Cole Bay, Simpson Bay et Cupecoy.

Ces opérations de police ont permis de contrôler 42 véhicules et d’infliger 14 contraventions pour différentes infractions.

Lors d’un contrôle, un suspect a été interpellé dans le cadre d’un incident survenu sur la promenade Richmond à Cole Bay. L’homme, qui n’a pu présenter un permis de séjour valide, a été par la suite remis au service de l’immigration. _AF

