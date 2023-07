SINT MAARTEN : De nombreux véhicules volés au cours du 1er semestre 2023

Les statistiques de la police hollandaise sur les vols de véhicules pour le premier semestre 2023 montrent que la Hyundai i10 est la voiture la plus volée à Sint Maarten. Les voleurs de voitures recherchent deux types de i10 : la i10 de première génération datant de 2008 et la Grand i10 qui a été lancée en 2020.

La Hyundai Tucson est également recherchée par les voleurs. Les propriétaires de voitures Hyundai courent de loin le plus grand risque de se faire voler leur voiture, suivis par ceux qui conduisent une Kia.

Au cours des six premiers mois de 2023, 24 voitures Hyundai ont été volées et huit de la marque Kia (4 Kia Picanto et 4 Kia Sportage).

Outre l’identification des types de véhicules volés, l’analyse de la police révèle également les heures de pointe pendant lesquelles les vols de voitures se produisent le plus souvent. « Bien que les vols de véhicules puissent malheureusement se produire à tout moment, les données indiquent que la plupart des vols se déroulent entre 18h et 22h, 22h et 6h.

Le KPSM (Korps Politie Sint Maarten) invite les propriétaires de véhicules à faire preuve de prudence et à prendre des mesures supplémentaires pour protéger leurs voitures pendant ces créneaux horaires. « En mettant en œuvre des pratiques de sécurité telles que l’utilisation d’antivols de volant et l’installation d’alarmes de voiture, les personnes peuvent réduire de manière significative le risque de vol de leur voiture», souligne le représentant de la police hollandaise.

Sur un total de 62 voitures volées, un nombre alarmant de 21 véhicules provenaient de sociétés de location de voitures. « Cela met en évidence la vulnérabilité particulière des voitures de location au vol et souligne l’importance de la collaboration entre les sociétés de location de voitures et les forces de l’ordre pour renforcer les mesures de sécurité et prévenir de tels agissements ».

Le département des détectives du KPSM souhaite souligner l’importance de signaler rapidement tout véhicule volé. « Nous demandons instamment à toutes les personnes qui se sont fait voler leur véhicule de signaler l’incident à la police le plus tôt possible. Le signalement rapide permet à nos enquêteurs de prendre les mesures nécessaires et augmente les chances de retrouver les véhicules volés ». _AF

84 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter